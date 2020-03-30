Rusya'dan korkutan koronavirüs raporu: Gençler dikkat etsin
Dünya üzerinde 700 binden fazla insanda görülen koronavirüs salgını 34 bin insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda uzmanlar gençlerin kronik hastalığı olmadığı sürece çok fazla risk grubunda olmadığını belirtmişti. Ancak arka arkaya gelen haberler ve Rusya’nın raporu korkuttu.
İngiltere'de 18 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü kafaları karıştırmaya yetti. Rusya'dan da kritik veriler geldi. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel koronavirüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi.
40 YAŞINDAN GENÇ
Hastane Başhekimi Denis Protsenko, durumları ağır olduğu için yapay solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40'ının 40 yaşından genç olduğunu açıkladı. Böylece virüsün 'yaşlılarda etkili olduğu' haberleri de tartışmalara neden oldu. Hastanenin reanimasyon ünitesinde şu an 17 hastanın bulunduğu bildirildi.
Hastaların yaş grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:
- Yüzde 46'sı 35 ila 64 yaş arası.
- Yüzde 33,5'i 18 ila 34 yaş;
- Yüzde 15'i 65 yaşın üzeri.
- Yüzde 5,5 - çocuklar.
İHTİMAL YÜKSEK
Uzmanlar bu istatistiklerin, hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini vurguluyor.
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