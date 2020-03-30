EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!

30 Mart EBA TV ders tekrarları burada... Corona virüsü nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçişmişti. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimde ikinci hafta dersleri başladı. EBA TV canlı yayın derslerini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ders tekrarı videolarını sayfamızda derledk. İşte 30 Mart EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı videoları...

EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı yaşayan öğrenciler derslerin tekrarlarını izleyerek pekiştirme yapmak istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar sürecek. Öte yandan EBA TV Canlı Sınıf uygulaması da hayata geçirilecek. EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarları her gün EBA üzerinden yayımlanıyor. 30 Mart derslerinin tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden erişebilirsiniz. İşte 30 Mart EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı videoları...

EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30

EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?

EBA TV tüm derslerin tekrar videolarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsellere tıklarak ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim derslerinin tüm videolarına erişim sağlayabilirsiniz.







EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları:

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

İLKOKUL VE ORTAOKUL EBA TV PROGRAMI SAAT 15.00'E KADAR UZATILDI

İnternet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduk" dedi.

"CANLI SINIF UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ"

İlk etapta uzaktan eğitim sürecini bir hafta olarak düşünüldüğünü ifade eden Selçuk, "Ancak sürecin uzaması ile birlikte öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması da söz konusu. Bununla birlikte tüm sınıflarda özellikle televizyon yayınlarını konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışmanın da içerisindeyiz. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracağız. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15.00'e kadar uzatılıp ardından tekrar derslerini yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız" dedi.

EBA Akademik Destek sisteminde saat sınırlaması olmaksızın faydalanılması uygulamasına başlanıldığını söyleyen Selçuk, "Televizyon üzerinde durum böyleyken; en kuvvetli ve hazırlıklı olduğumuz bileşenimiz EBA'nın daha etkin kullanılması için, sınıfların ihtiyaçlarına yönelik bir takım düzenlemelere gittik. EBA'yı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5-10. sınıf öğrencilerimizin EBA'ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz. Bununla birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar EBA'nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz. Çok daha fazla öğrencimiz EBA'dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada" şeklinde konuştu.

Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs sağını konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çeken Selçuk, "Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin biz hepsini hallederiz" dedi.