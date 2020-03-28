Son dakika: ABD'de ve İngiltere'de korkunç bilanço! Rusya da tüm sınırlarını kapattı

Son dakika haberine göre ABD'de yeni tip Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e ulaştı. İngiltere'de ise bir günde 260 kişi hayatını kaybetti ve toplam sayı 1019'a ulaştı. Rusya ise koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'tan itibaren başlamak üzere tüm sınırlarını kapattı.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 600 bine yaklaştı. Salgın nedeniyle 27 bin 364 kişi hayatını kaybetti.

Salgının yeni merkezi olan ABD'de vaka sayısı 104 bine fırladı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık teşvik planını imzalayarak, yürürlüğe soktu. Bu, ABD tarihinin en büyük teşvik planı oldu. Trump ayrıca, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için Savunma Üretim Kanunu'nu (DPA) onayladığını duyurdu.

Dün, Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülkeler İspanya'da 769, İtalya'da ise 969 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Salgın, Britanya'da '10 Numara'yı da vurdu. Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock, Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Reuters'ın haberine göre, Rusya koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatacak.

Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki koronavirüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.

HIZLA YAYILIYOR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 597 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 597 bin 458 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 27 bin 370 kişi öldü ve 133 bin 373 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 295, Hong Kong'da 4, İtalya'da 9 bin 134, İspanya'da 5 bin 138, İran'da 2 bin 378, Fransa'da 1995, ABD'de 1704, İngiltere'de 759, Hollanda'da 546, Almanya'da 351, Belçika'da 289, İsviçre'de 231, Güney Kore'de 144, İsveç'te 105, Brezilya'da 93, Türkiye'de 92, Endonezya'da 87, Portekiz'de 76, Japonya'da 59, Avusturya'da 58, Kanada'da 55, Filipinler'de 54, Danimarka'da 52, Ekvador'da 41, Irak'ta 40, Mısır'da 30, Yunanistan'da 28, Cezayir'de 26, Malezya'da 26, Romanya'da 26, Fas'ta 23, İrlanda'da 22, San Marino'da 21, Hindistan'da 20, Dominik Cumhuriyeti'nde 20, Norveç'te 19, Arjantin'de 17, Polonya'da 16, Lüksemburg'da 15, Avustralya'da 14, Panama'da 14, İsrail'de 12, Meksika'da 12, Peru'da 11, Pakistan'da 11, Macaristan'da 10, Çekya'da 9, Burkina Faso'da 9, Slovenya'da 9, Sırbistan'da 8, Lübnan'da 8, Arnavutluk'ta 8, Finlandiya'da 7, Tunus'ta 7, Kolombiya'da 6, Tayland'da 6, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Şili'de 5, Litvanya'da 5, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5, Gana'da 4, Afganistan'da 4, Bahreyn'de 4, Bosna Hersek'te 4, Rusya'da 4, Bulgaristan'da 3, Kuzey Makedonya'da 3, Suudi Arabistan'da 3, Paraguay'da 3, Hırvatistan'da 3, Andorra'da 3, Azerbaycan'da 3, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Mauritius'ta 2, İzlanda'da 2, Küba'da 2, Moldova 2, Kamerun 2, Trinidad ve Tobago 2, Özbekistan 2, Venezuela 2, Nikaragua, Gambiya, Zimbabve, Sudan, Guyana, Cabo Verde, Gabon, Curaçao, Cayman Adaları, Nijer, Jamaika, Kenya, Guatemala, Nijerya, Guadeloupe, Karadağ, Manş Adaları, Filistin, Martinik, Honduras, Kazakistan, Ermenistan, Estonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ürdün, Brunei ve Togo'da birer kişi hayatını kaybetti.



VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 104 bin 256, İtalya 86 bin 498, Çin ana karası 81 bin 394, İspanya 65 bin 719, Almanya 50 bin 871, Fransa 32 bin 964, İran 32 bin 332 , İngiltere 14 bin 543, İsviçre 12 bin 928, Güney Kore 9 bin 478, Hollanda 8 bin 603, Avusturya 7 bin 697, Belçika 7 bin 284, Türkiye 5 bin 698, Kanada 4 bin 757, Portekiz 4 bin 268, Norveç 3 bin 771, Avustralya 3 bin 573, Brezilya 3 bin 477, İsveç 3 bin 69, İsrail 3 bin 35, Çekya 2 bin 279, Japonya 2 bin 211, Malezya 2 bin 161, İrlanda 2 bin 121, Danimarka 2 bin 46, Ekvador 1627, Şili 1610, Lüksemburg 1605, Polonya 1389, Pakistan 1373, Romanya 1292, Tayland 1245, Güney Afrika Cumhuriyeti 1170, Suudi Arabistan 1104, Endonezya 1046, Finlandiya 1041 ve Rusya 1036."

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