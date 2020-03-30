Öğretmen ve öğrenciler, coronavirüse karşı tıbbi yüz maskesi üretti
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgah ile günde 500 adet tıbbi yüz maskesi üretip hastanelere veriyor.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle ABD'deki robotik yarışmalara katılarak ödüllerle dönen Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde en ön sırada bulunan sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme olan maskeleri üreterek, hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlıyor.
KOLLAR SIVANDI
Maske üretimi ile ilgili bilgi veren ve günlük maske üretim sayılarının 500'e ulaştığını belirten öğretmen İsmail Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu olay patlak verdikten sonra biz de nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırdık. Daha sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. İlk başta 3 boyutlu yazıcı ile basmayı düşündük. Ancak 3 boyutlu yazıcı saatte 1 tane basıyor. 6 tane yazıcımız var. Saatte 6 tane.
GÜNDE 500 MASKE ÜRETİLİYOR
Lazer tezgahı devreye aldık. Böylece saatte 30 adet basabilir hale geldik. Günde şu anda 500'e yakın maske basabiliyoruz. En son dün GATA'ya maske verdik. Lütfü Kırdar'dan ve Sancaktepe'den de talep var. Hatta Ağrı Patnos'tan bile talep geldi."
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