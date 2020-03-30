30 Mart 2020, Pazartesi
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Mezarlıktan çığlık sesi geldi, polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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POLİS ALARMA GEÇTİ! BÖYLE KONTROL ETTİ

’da içerisinde yükselen kadın sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın sesleri duyan vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

Mezarlıkta ürküten olay! Çığlık sonrası polis tabut kapağını açtı |Video MEZARLIKTA ÜRKÜTEN OLAY! ÇIĞLIK SONRASI POLİS TABUT KAPAĞINI AÇTI |VİDEO

KAPAKLARI AÇIP İNCELEDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutların da kapaklarını açarak inceledi.

HERHANGİ BİR OLAYLA KARŞILAŞILMADI

Didik didik aranan içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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