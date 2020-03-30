30 Mart 2020, Pazartesi
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İngiltere’de koronavirüsten ölen 2 Müslüman doktor için cenaze namazı kılındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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MÜSLÜMAN DOKTORLARA SON VEDA! BÖYLE UĞURLADILAR

'de bir hastanede çalışan iki doktor nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılındığı anlar kameraya yansıdı.

'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor. 'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu.

İngiltere’de koronavirüsten ölen 2 Müslüman doktor için cenaze namazı kılındı İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN 2 MÜSLÜMAN DOKTOR İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

CENAZE NAMAZI KILINDI

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.

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