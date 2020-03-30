İngiltere’de koronavirüsten ölen 2 Müslüman doktor için cenaze namazı kılındı

İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor koronavirüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılındığı anlar kameraya yansıdı.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor. İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu.

CENAZE NAMAZI KILINDI

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 Müslüman doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.