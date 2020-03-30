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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'dan örnek davranış! 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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SOFUOĞLU'NDAN ÖRNEK DAVRANIŞ! BAĞIŞLAMA KARARI ALDI

Milletvekili , korona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını 'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu.

Milletvekili , dünyaya etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında anlamlı bir destekte bulundu.

Milletvekili Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını 'ye bağışladığını duyurdu.

Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah."

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