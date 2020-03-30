İngiltere koronavirüs vakalarında daha fazla ölüm beklediğini itiraf etti
Koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, "6 ay boyunca, 3 haftada bir durumu gözden geçireceğiz ve nereye gittiğimizi göreceğiz" dedi. Kötü bir tablo ile karşı karşıya oldukların belirten Harries, daha fazla ölüm beklediklerini itiraf etti.
İngiltere'de günlük basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, salgınla mücadelede alınan önlemlerin başarılı olması durumunda vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesinin ardından düşüş başlayacağını söyledi.
Kısmi karantina uygulanan ülkede aniden normale dönülmeyeceğinin altını çizen Harries, "Bu çok tehlikeli olur. Önlemleri durdurursak tüm çabamız boşa gider ve muhtemel ikinci bir zirveyi görürüz. Zamanla muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca, 3 haftada bir durumu gözden geçireceğiz ve nereye gittiğimizi göreceğiz." diye konuştu.
Harries, tedbirleri gevşetme kararı alınmadan önce ne kadar başarılı olduğunun görülmesi gerektiğini vurguladı.
"DAHA FAZLA ÖLÜM BEKLİYORUZ"
Harries, "çok sayıda ölüm beklenip beklenmediği" yönündeki bir soruya "Ne yazık ki cevap evet. Böyle bir platformda durup çok sayıda kişinin ölmesini beklediğimizi söylemek kolay bir iş değil ama bu bir salgın." yanıtını verdi.
Ölümlerin özellikle gelecek 2 haftada artacağı uyarısında bulunan Harries, önlemlerin devam etmesi halinde daha sonra düşüşe geçilebileceğini ifade etti.
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 209 artarak bin 228, vaka sayısı da 2 bin 433 artarak 17 bin 89 olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'li immünologdan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama!
- ABD'de bir bebek koronadan hayatını kaybetti
- Fransa'da Kovid-19 bilançosu: 292 kişi hayatını kaybetti
- BM'den Yemen'e koronavirüs çağrısı
- İsrail'de virüs vaka sayısı 4 bini aştı
- İtalya koronavirüste vaka sayısını açıkladı
- Kovid-19 vaka sayısı 700 bini geçti!
- ABD'de tıbbi malzeme stokları tükeniyor
- Kovid-19 açıklaması: 30 Nisan'a kadar...
- O ülke de yurt dışı seferlerini durduruyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?