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EBA TV canlı yayın izle! 30 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı
EBA TV canlı izle! Uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenciler TRT-EBA TV üzerinden derslerini almaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi. EBA TV canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, 30 Mart EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 08:54
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