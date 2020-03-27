27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

27 Mart EBA TV ders programları burada! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, öğrenciler 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sürecine başladılar. EBA TV üzerinden uygulanan uzaktan eğitm 30 Nisan'a kadar uzatıldı. 27 Mart Cuma tarihli EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise derslerini kaçırdıysanız üzülmeyin. Bu sayfa üzerinden ders tekrarlarına ulaşabilirsiniz. İşte 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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