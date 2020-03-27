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27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

27 Mart EBA TV ders programları burada! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, öğrenciler 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sürecine başladılar. EBA TV üzerinden uygulanan uzaktan eğitm 30 Nisan'a kadar uzatıldı. 27 Mart Cuma tarihli EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise derslerini kaçırdıysanız üzülmeyin. Bu sayfa üzerinden ders tekrarlarına ulaşabilirsiniz. İşte 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:02
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27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

27 Mart EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Uzaktan eğitim TRT-EBA TV üzerinden canlı yayınla yapılıyor. EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders programlarını kaçıran öğrenciler ve dersleri yeniden izlemek isteyenler içni tekrar videolarını sayfamızda birleştirdik. 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videolarına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İşte 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları...

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27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları
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27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları
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27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları
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27 Mart EBA TV ders tekrarları tek parça izle! İlkokul, Ortaokul, Lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle verilen bir haftalık tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. Eğer tarih yine ertelenmezse, okullar 4 Mayıs'ta açılacak.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okulların açılma tarihi olarak 4 Mayıs Pazartesi günü ön plana çıkıyor.