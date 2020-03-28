Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? EBA canlı sınıf nedir? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart'ta ara tatil de öne alınarak okullardaki eğitime ara verildi. Öğrenciler 23 Mart'ta uzaktan eğitim sistemine geçti. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müjdeli haberi duyurarak, öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alacaklarını söyledi. Peki, EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? Giriş Tarihi: 28.03.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 17:22
EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere "EBA canlı sınıf" müjdesini verdi. Uzaktan eğitim ile TRT EBA TV yayın programlarını ve EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını başlattıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasının devreye alınacağını söyledi. Peki, EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
EBA CANLI SINIF UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk, 16 Mart'ta ara tatili de öne alarak okullardaki eğitime ara verildiğini, bir hafta gibi kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı kurularak örgün eğitimin uzaktan eğitime entegre edildiğini belirtti.
Bunun hem öğrenci hem öğretmen hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç olduğunu ifade eden Selçuk, dünyanın da bu durumla yeni karşılaştığına işaret etti.
Okulların kapanması kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getiren Selçuk, "Avantajımız neydi? EBA'nın altyapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Peki, dezavantajımız neydi? Destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi, artılarımızı ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. " diye konuştu.
Okulların kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzadığını ve uzaktan eğitimin daha çok önem kazandığını anımsatan Selçuk, Türkiye'nin online eğitim platformu EBA ile tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz hizmet vermek için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi.
EBA Kontrol Merkezine önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemleri hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezini kurduk. Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek'i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor."