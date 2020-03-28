Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?

Bunun hem öğrenci hem öğretmen hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç olduğunu ifade eden Selçuk, dünyanın da bu durumla yeni karşılaştığına işaret etti.

Okulların kapanması kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getiren Selçuk, "Avantajımız neydi? EBA'nın altyapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Peki, dezavantajımız neydi? Destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi, artılarımızı ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. " diye konuştu.