30 Mart 2020, Pazartesi
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Van'da da çocukların marketlere gitmesi yasaklandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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BİR İLDE DAHA ÇOCUKLARIN MARKETE GİTMESİ YASAKLANDI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının 'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Bu kapsamda ve 'dan sonra 'da da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.

'da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği ilimiz genelinde çocukların market ve pazar yerlerine götürülmesi ve alınması yasaklanmıştır. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarımızın sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir" denildi.

Son dakika: Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı SON DAKİKA: ANKARA VALİLİĞİ: PAZAR YERLERİ VE MARKETLERE ÇOCUKLARIN GİRMESİ YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

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