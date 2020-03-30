Van'da da çocukların marketlere gitmesi yasaklandı!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'dan sonra Van'da da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.
Van'da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği ilimiz genelinde çocukların market ve pazar yerlerine götürülmesi ve alınması yasaklanmıştır. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarımızın sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir" denildi.
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