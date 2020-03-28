Sosyal medyadaki "koronavirüs çaresi" iddialarına dikkat! Uzmanlar uyardı
Koronavirüs sosyal medyanın da gündeminde. Koronavirüsten koruduğu, belirtilere iyi geldiği iddia edilen çok sayıda bilgi paylaşımı yapılıyor. Uzmanlar ise, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi" dedi. İşte dikkat etmeniz gerekenler.
Koronavirüs sosyal medyanın da gündeminde. Koronavirüsten koruduğu, belirtilere iyi geldiği iddia edilen çok sayıda bilgi paylaşımı yapılıyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş ise, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi" dedi. Sosyal medyada sumak suyunun koronavirüse iyi geldiğinin iddia edildiği paylaşım için ise Aktaş, "Böyle zamanlarda aslı astarı olmayan pek çok bilgi dolaşmaya başlar. Sumak çok etkili bir bitkidir. Sumağı bol bol tüketin ama sumağı mucizevi bir bitki olarak görmeyin" diye konuştu.
"SUİSTİMALLERDEN UZAK DURUN"
Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş sosyal medyada paylaşılanlara dikkat edilmesi ve paylaşan kişinin konu hakkında uzman olup olmadığına bakılması gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi. Dolayısıyla sosyal medyada takip ettiğiniz insanlara dikkat edin lütfen. Konunun uzmanı olmayan kimsenin söylediklerine inanmayın. Konunun uzmanı olan kişinin söylediklerini bile akıl süzgecinden geçirin. Böyle zor günlerde çok fazla çöp bilgi çıkar, suistimal eden olur. Bunların her birinin bir art niyeti vardır. Suistimallerden uzak durun. Edindiniz her bilgiyi akıl süzgecinden geçirin ve sadece konunun uzmanlarına güvenin" dedi.
"SUMAĞI MUCİZEVİ BİR BİTKİ OLARAK GÖRMEYİN"
Sosyal medyada sumak suyunun koronavirüse iyi geldiğinin iddia edildiği bir video paylaşıldı. Video ile ilgili de konuşan Aktaş, "Böyle zamanlarda aslı astarı olmayan pek çok bilgi dolaşmaya başlar. Sumak çok etkili bir bitkidir. Sumağı bol bol tüketin ama sumağı mucizevi bir bitki olarak görmeyin" diye konuştu. Aktaş bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de tavsiyelerde bulundu. Aktaş, "Virüsten korkmayın, bağışıklığın düşük olmasından korkun. Maskelere para vermeyin. Sizi koruyacak en iyi maske, kendi bağışıklık sisteminiz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. İşlenmiş gıdaların hepsinden uzak durun. Hamur işi tüketmeyin. Makarnalar sizi koronavirüsten korumaz. Onun yerine bol bol turşu yiyin, ev sirkesi, ev yoğurdu tüketin. Bol bol paça çorbası, kemik suyu, zeytinyağı ve bol kavrulmamış kuruyemiş tüketin" tavsiyesinde bulundu.
"HEM WHATSAPP GRUPLARINA HEM TWİTTER'A BÖYLE ŞEYLER ÇOK GELİYOR"
Sosyal medyadaki videolara inanmadığını söyleyen Hale Haşimoğlu, "Hiç inanmıyorum öyle videolara. Dünya Sağlık Örgütü söylemeden bir şeye güvenmiyorum. Sağlık Bakanlığından takip ediyorum bilgileri. Bu konularda daha çok okumak, uzman kişilerin görüşlerini almak gerekiyor. Hem Whatsapp gruplarına hem Twitter'a böyle şeyler çok geliyor" dedi.
Sosyal medyada uzman kişileri takip etmeye dikkat ettiğini söyleyen Ali Yanmış da, "İnsanlar artık biliyor sosyal medyada yanlış şeylerin yayıldığını. Dikkat etsinler, takip etmesinler. Benim Twitter'da takip ettiğim belirli kişiler var onlar da uzman, bilim insanı, kurul üyeleri. Genelde onları takip ediyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Celal dede bakın polisten ne istedi!
- İnanılır gibi değil! İstanbul'da bu sabah
- İçişleri Bakanlığından flaş corona virüs açıklaması
- ABD’li hemşirenin sözlerine dikkat!
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- Yeni salgın baş gösterdi!
- Kayra'nın annesi son durumu anlattı!
- Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafına beğeni yağmuru!
- Kredi kartı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...
- Koronaya yakalanan eski CHP'li vekil pişmanlığını anlattı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı
- Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?
- Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?