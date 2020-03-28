Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekil Kadir Gökmen Öğüt: Bugünkü aklım olsaydı dışarı çıkmazdım
Koronavirüse yakalanan eski CHP’li milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yaşadıklarını ve pişmanlığını anlattı. Kadir Gökmen Öğüt, “Akıntı ateş ve öksürükle başladı. Bugünkü aklım olsaydı dışarı çıkmazdım.” ifadelerini kullandı ve vatandaşlara “Evde kalın.” çağrısı yaptı.
CHP'nin eski İstanbul milletvekili doktor Kadir Gökmen Öğüt, koronavirüs salgınına yakalandı. pazar gününden beri hastanede tedavi gören Öğüt, "Akıntı ateş ve öksürükle başladı. Bugünkü aklım olsaydı dışarı çıkmazdım." İfadelerini kullandı ve vatandaşlara "Evde kalın." çağrısı yaptı.
Yaşadıklarını Hürriyet'e anlatan Kadir Gökmen Öğüt açıklamalarında öne çıkanlar:
"ÖKSÜRÜK VE ATEŞ"
Pazar gününden önce iki gün süren hafif bir öksürük ve burun akıntısı vardı. Grip olduğumu düşündüm. Pazar günü ateşim çıktı. Biraz da öksürük olunca doktor arkadaşımla görüştüm. Kendisi koronavirüsten şüphelendiği için hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Arkadaşım 'Ateş düşürücü al, geçer' deseydi ya da ben sormasaydım koronavirüs olduğumu anlamayacaktım.
"İLK TEST NEGATİFTİ"
Pazar günü hastaneye gittim. Hemen test yapıldı. İlk test negatif çıktı. Test negatif çıkmasına rağmen hastanede gözetim altında tutuldum. Nitekim ikinci kez yapılan test pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine ilaç tedavisi uygulamaya başladılar. Şu anda tedavim devam ediyor, tecrit altındayım. Akrabalarımla ve ailemle görüşmüyorum. Tek başıma bir odada kalıyorum. Durumum iyi. Nefes darlığı çekmiyorum. Bir iki güne hastaneden taburcu olmayı umuyorum.
"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI GİTMEZDİM"
Koronavirüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Pazar günü iki cenaze törenine katıldım. Bütün önlemleri almıştım. Eldiven giymiş, maske takmıştım. Törenlerde kimseyle tokalaşmadım. Yakın temasım olmadı. Ama bu cenaze törenlerine katılmamam gerekirdi. Bu günkü aklım olsaydı o cenaze törenlerine gitmezdim…
"14 GÜN İZOLE OLACAĞIM"
Hastaneden taburcu olduktan sonra 14 gün evde kendimi izole edeceğim. Bu süreçte de aile bireylerinden uzak durmayı düşünüyorum. Sağlık durumumu merak edenler olduğu için bir video çekip Twitter'da yayımladım. Ben bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak çok dikkat ediyordum. Eldivensiz dışarı çıkmıyordum. Arabamda her zaman dezenfektan bulunduruyordum. Ellerimi sık sık yıkıyordum. Ama bir şekilde virüse yakalandım.
TAVSİYELERİ
1. Market alışverişinizi olabildiğince azaltın.
2. Alışverişinizi bir kerede tamamlayın.
3. Marketten aldığınız her şeyi silin.
4. Cam ve plastikteki virüslere dikkat edin.
5. Daha fazla hassas davranın.
6. Mecburi olmadıkça dışarı çıkmayın
7. EVDE KALIN.
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