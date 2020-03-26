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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Uzmanlar başta coronavirüs olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta en önemli silahın bağışıklık sistemi olduğunu sık sık vurguluyor. Güçlü bağışıklığın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığı ifade edildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede en kritik takviyenin ise çinko bakımından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi olduğu uzmanlar tarafından altını çize çize tekrarlanıyor. Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:31
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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Başta koronavirüs (COVİD-19) olmak üzere birçok hastalıkla savaşta en önemli silah olan bağışıklık sistemini güçlendiren en kritik element çinkodur. Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğu belirtiliyor.

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler…

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

SIĞIR ETİ
85 gram sığır etinde 7.0 miligram çinko bulunur.

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

NOHUT
Geçmişten günümüze kadar Türk mutfağının en önemli besinlerinden olan nohutuun 150 gramında 2,5 miligram çinko bulunuyor.

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

YAĞSIZ KIYMA
Çinko bakımından zengin olan gıdalarda biri olan yağsız kıymanın 85 gramında 5.3 miligram çinko bulunur.