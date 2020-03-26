Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Uzmanlar başta coronavirüs olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta en önemli silahın bağışıklık sistemi olduğunu sık sık vurguluyor. Güçlü bağışıklığın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığı ifade edildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede en kritik takviyenin ise çinko bakımından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi olduğu uzmanlar tarafından altını çize çize tekrarlanıyor. Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler...