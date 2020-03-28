Corona virüs nedeniyle karantinadaki öğrencilerden çirkin hareket! Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür ettiler

Bolu’da, yurt dışından gelerek öğrenci yurdunda karantina altında tutulan 2 öğrencinin sosyal medya canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür etmesine vatandaşlar tepki gösterirdi. Hakkında soruşturma başlatılan genç karantina sonrası gözaltına alınacağı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını sonrasında yurt dışından Bolu'ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurt dışından gelen Furkan isimli bir kişi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı.

Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek yada kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri B. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür etti. Nuri B.'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ağır küfürler içeren konuşmasının sosyal medyada bir anda yayılması üzerine Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINACAK

Yaşanan olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.

"GÖNÜL İSTER Kİ KARDEŞÇE YAŞAYALIM"

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, "Bu süreçte ilimizdeki bu yurda da vatandaşlarımız yerleştirildi. Sosyal medyada bu yurtta kalmakta olan 2 tane namussuzun Türkiye Cumhuriyeti devletine sinkaflı söz söyleyerek hakarette bulunduğu tespit ettik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatansever gençleri olarak demokratik hakkımız olan protesto eylemini gerçekleştirdik. Gönül ister ki kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Doktorunu, polisini 7/24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin toprağa hakaret etme hakkına sahip oluyorsun" dedi.



