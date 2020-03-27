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Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını koruyan sumak başka hangi rahatsızlıklara iyi geliyor? Sumak suyunun faydaları neler? İşte virüse karşı kalkan olan doğal şifa kaynağı sumağın faydaları...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 00:47
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Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

150 çeşit türü olan sumak bitkisinin bin bir derde deva olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle bu bitkinin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen baharat ve hatta yapılan sumak suyunun nelere iyi geldiğini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Üst solunum yolu enfeksiyonlardın, ateş düşürmeye, iştahsızlıktan sindirim sisteminin kuvvetlenmesi... Kandaki insülin oranını dengeleme özelliğiyle ise diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının vazgeçilmesi olan doğal şifa kaynağı sumak baharatının diğer faydaları...

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Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

SUMAK NEDİR?

Sumak Türk mutfağının çok kullanılan bir baharat çeşidi olarak biliniyor. Yemeklere ve salatalarda tatlı ekşi tat vermesi için kullanılan sumak Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alıyor.

150 TÜRÜ VAR

Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

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Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

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Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

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Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

Sumak ekşisi gıdaları uzun süre koruyor.