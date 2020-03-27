Antioksidan etkisi olan sumak hangi hastalıklara iyi gelir? Sumak suyu nedir? İşte virüse kalkan olan mucizevi besin...

150 çeşit türü olan sumak bitkisinin bin bir derde deva olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle bu bitkinin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen baharat ve hatta yapılan sumak suyunun nelere iyi geldiğini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Üst solunum yolu enfeksiyonlardın, ateş düşürmeye, iştahsızlıktan sindirim sisteminin kuvvetlenmesi... Kandaki insülin oranını dengeleme özelliğiyle ise diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının vazgeçilmesi olan doğal şifa kaynağı sumak baharatının diğer faydaları...