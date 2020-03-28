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Son dakika: Kredi kartı faizleri düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı...

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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KREDİ KARTI OLANLAR DİKKAT! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI...

Son dakika haberine göre; , kredi kartlarındaki azami oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişme 'de yayımlandı.

, kredi kartlarındaki azami oranlarında indirime gitti.

Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme 'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre,

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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