Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma yasağı olanların motorlu araç muayeneleri ertelendi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayenelerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.



Genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç muayenesini fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları için karşılaşacakları yaptırımların, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi. Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu dikkat çekilerek, bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayenelerinin ertelendiği belirtildi.