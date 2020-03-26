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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi! 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına şok

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BAKAN SOYLU TALİMAT VERDİ! 25 İLDE ŞOK OPERASYON

Son dakika... İçişleri Bakanı 'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı 'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Ayrıca KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.
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