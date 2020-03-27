Son dakika: İçişleri Bakanlığı 12 belde ve köyün karantinada olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

211 BİN 670 İŞ YERİ KAPATILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şu sözlere yer verdi;

"Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670."

Detaylar gelecek.