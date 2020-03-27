Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Rize'de, boşandığı eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken, başından tabancayla vurarak, ağır yaralayan Ali Rıza H.'nin, polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay, Rize'de kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşmişti.

Rize'de, bir akrabasıyla caddede yürüyen Hatice Kurt (46), boşandığı A.R.H. tarafından onlarca kişinin gözü önünde başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kurt, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜPEGÜNDÜZ YAŞANDI

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede bir kadın akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı A.R.H., tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak ağır yaralandı.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI, DİYE VURMUŞ

Rize'de, boşandığı eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken, başından tabancayla vurarak, ağır yaralayan Ali Rıza H.'nin, polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ali Rıza H.'nin, geçimsizlik nedeniyle ayrıldığını söylediği eski eşinin sosyal medya hesabı açmasına ve fotoğraflarını paylaşmasına çok kızdığını söylediği öğrenildi. Bu nedenle eski eşini takip ettiğini ve tabancayla vurduğunu söyleyen Ali Rıza H.'nin sorgusu sürüyor.



KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Hatice Kurt'un, sosyal medya hesabından en son kızı ile olan fotoğrafını 'Benim canlarım' notuyla paylaştığı görüldü.