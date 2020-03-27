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Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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RİZE'DE BOŞANDIĞI EŞİNİ CADDE ORTASINDA VURAN CANİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

'de, boşandığı eşi 'u caddede yürürken, başından tabancayla vurarak, ağır yaralayan H.'nin, polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay, Rize'de kentin en işlek caddelerinden birisi olan 'nde gerçekleşmişti.

'de, bir akrabasıyla caddede yürüyen (46), boşandığı A.R.H. tarafından onlarca kişinin gözü önünde başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kurt, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

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GÜPEGÜNDÜZ YAŞANDI

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan 'nde yaşandı. Caddede bir kadın akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı A.R.H., tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak ağır yaralandı.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI, DİYE VURMUŞ

Rize'de, boşandığı eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken, başından tabancayla vurarak, ağır yaralayan H.'nin, polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ali Rıza H.'nin, geçimsizlik nedeniyle ayrıldığını söylediği eski eşinin hesabı açmasına ve fotoğraflarını paylaşmasına çok kızdığını söylediği öğrenildi. Bu nedenle eski eşini takip ettiğini ve tabancayla vurduğunu söyleyen Ali Rıza H.'nin sorgusu sürüyor.

KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Hatice Kurt'un, sosyal medya hesabından en son kızı ile olan fotoğrafını 'Benim canlarım' notuyla paylaştığı görüldü.

Rize'de güpegündüz kan donduran olay! Eşini cadde ortasında vurdu RİZE'DE GÜPEGÜNDÜZ KAN DONDURAN OLAY! EŞİNİ CADDE ORTASINDA VURDU

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