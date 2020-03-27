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Son dakika: Savcılık soruşturma başlatmıştı! Sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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SAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞTİ! TUTUKLANDILAR

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Olaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü İsmail Sonkur, Ahmet Sonkur ve Hasan Rıza Dağtekin öğle saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şüpheli, 'Görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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