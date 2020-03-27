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Manisa'da iş insanına iğrenç şantaj! Çıplak fotoğraflarını çekip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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MANİSA'DA İŞ İNSANINA İĞRENÇ ŞANTAJ! ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP...

'nın Yunusemre ilçesinde bir iş insanına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden biri hakkında ise kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, iş insanı A.A, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla C.Ö, A.S. ve F.K.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A.'nın iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö. ve F.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. hakkında kararı verildi.

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