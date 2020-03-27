27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Corona virüs (Covid-19) akciğerleri bu hale getiriyor! İşte koronavirüslü akciğerin 3D görüntüsü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
CORONA VİRÜS COVİD-19 AKCİĞERLERİ BU HALE GETİRİYOR! İŞTE KORONAVİRÜSLÜ AKCİĞERİN 3D GÖRÜNTÜSÜ

ABD’de bulunan George Hastanesi’ndeki doktorlar, koronavirüs (Covid-19) hastasının akciğerlerini 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak görüntüledi.

Genel olarak sağlıklı, sadece yüksek tansiyonu olan ve nakledildiği George Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 59 yaşındaki bir erkek hastanın akciğerleri 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak görüntüledi. Hastanenin göğüs cerrahisi doktoru Keith Mortman ve ekibi, hastanın akciğerlerinin taramasını yaparak, göğüs boşluğunu 360 derecede 3D olarak yeniden oluşturan bir sanal gerçeklik görüntüsüne dönüştürdü.

'SAĞLIKLI VE VİRÜS BULAŞMIŞ AKCİĞER DOKUSU ORTAYA ÇIKIYOR'
3D akciğer simülasyonunda, sağlıklı akciğer dokularının yarı saydam mavi renklerde, sağlıksız olanların ise yeşil renkli iltihaplı doku şeklinde olduğu görünüyor. Dr. Mortman "Virüs bulaşmış anormal akciğer dokusu ile daha sağlıklı komşu akciğer dokusu arasında keskin bir fark olursa çok çabuk ortaya çıkıyor" dedi. Ciğerlerdeki iltihaplanma, kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksit salınımını engelliyor. Bu sebeple koronavirüs teşhisi konan hastalar nefes almakta güçlük çekiyor.

'İNSANLAR BU DURUMU CİDDİYE ALMALI'
Dr. Mortman, "Bu, viral enfeksiyon olarak başlar, sonra akciğerlerde şiddetli iltihaplanma olur ve bu iltihap zamanla azalmazsa yara izi haline gelir. Bu sebeple hastanın nefes alması güçleşir. İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 26 Mart Perşembe SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONAVİRÜS VAKALARIYLA İLGİLİ SON RAKAMI AÇIKLADI | 26 MART PERŞEMBE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'ye seslenmek istiyorum dedi çağrı yaptı |Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA "TÜRKİYE'YE SESLENMEK İSTİYORUM" DEDİ ÇAĞRI YAPTI |VİDEO
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kimler ne zaman test yaptırmalı? SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI: KİMLER NE ZAMAN TEST YAPTIRMALI?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA