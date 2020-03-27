Karaman'da şüpheli ölüm! Yattığı kanepede ölü bulundu
Karaman’da bu sabah saat 11.30 sıralarında 33 yaşındaki Ömer Tekcan annesiyle birlikte yaşadığı evde, yattığı kanepede ölü bulundu. Sağlık görevlilerinin koruyucu kıyafet giyerek, kontrol ettiği Tekcan'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan Ömer Tekcan, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Adı öğrenilemeyen anne, bu sabah saat 11.30 sıralarında, oğlunun, yattığı kanepede hareketsiz olduğunu fark etti.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek kontrol ettikleri Tekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ömer Tekcan'ın cansız bedeni Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tekcan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
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