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Karaman'da şüpheli ölüm! Yattığı kanepede ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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ŞÜPHELİ ÖLÜM! EKİPLER BÖYLE GELDİ

’da bu sabah saat 11.30 sıralarında 33 yaşındaki annesiyle birlikte yaşadığı evde, yattığı kanepede ölü bulundu. Sağlık görevlilerinin koruyucu kıyafet giyerek, kontrol ettiği Tekcan'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan , Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Adı öğrenilemeyen anne, bu sabah saat 11.30 sıralarında, oğlunun, yattığı kanepede hareketsiz olduğunu fark etti.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek kontrol ettikleri Tekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ömer Tekcan'ın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tekcan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

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