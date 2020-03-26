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Mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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PİKNİKÇİLERE KARŞI ÖZEL ÖNLEM!

’nin Keşan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı.

genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalınması çağrısına rağmen bazı kişiler, park ve mesire alanlarına akın etti.

YASAKLANDI

ve 'nca bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı.

TOPRAK YIĞARAK KAPATTI

Keşan Belediyesi ekipleri de mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkisine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de park ile mesire alanlarında denetimlerini artırdı.

Bakanlık kararı ardından ekipler harekete geçti! Mangal keyifleri yarıda kaldı |Video BAKANLIK KARARI ARDINDAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ! MANGAL KEYİFLERİ YARIDA KALDI |VİDEO
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüs önlemi! Mangal ve piknik yasaklandı SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! MANGAL VE PİKNİK YASAKLANDI

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