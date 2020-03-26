26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
DOKTORU VE KORUMASI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

nedeniyle hayatını kaybeden eski emekli Orgeneral 'ın doktoru ve korumasının da coronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde nedeniyle hayatını kaybeden eski emekli Orgeneral 'ın koruması ve doktorunun da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDALAR

Aytaç Yalman'ın koronavirüs saptanan doktoru ve koruması ünitesinde tedavi altına alındı.

Orgeneral Aytaç Yalman'ın cenaze töreni yapıldı! Koronavirüsten hayatını kaybetmişti ORGENERAL AYTAÇ YALMAN'IN CENAZE TÖRENİ YAPILDI! KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması! Türkiye'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 3'e yükseldi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI! TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ
Aytaç Yalman kimdir, neden öldü? Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni corona virüsü mü? AYTAÇ YALMAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? AYTAÇ YALMAN'IN ÖLÜM NEDENİ CORONA VİRÜSÜ MÜ?
Flaş açıklama! Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti FLAŞ AÇIKLAMA! AYTAÇ YALMAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA