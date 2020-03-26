Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da coronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koruması ve doktorunun da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
YOĞUN BAKIMDALAR
Aytaç Yalman'ın koronavirüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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