İngiltere'de koronavirüs antikor testleri satışa sunulacak
İngiltere'de kişilerin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testlerinin yakında internetten satışa sunulacağı bildirildi.
Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.
Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim." dedi.
Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Kovid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.
ANTİKOR TESTLERİ SATIŞA SUNULACAK
Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon antikor testi aldıklarını bunların "günler içinde" internet üzerinden satışa sunulacağını ifade etti.
Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.
İngiltere, bu testlerle virüsü kapıp da hastalanmadan atlatanların bunu öğrenmesiyle herhangi bir endişe duymadan işe gitmelerini sağlamaya çalışıyor.
Bu arada, parlamentoda Başbakana Sorular oturumu, parlamenterler arasında yeterli mesafe bırakılması için 30'ar dakikalık 2 ayrı bölüm olarak yapıldı. İlk bölüme katılanlar, salonu boşalttıktan sonra diğer parlamenterler içeri girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- ABD, Çin ve İran'ı topa tuttu
- 2 farklı koronavirüs araştırması şoke etti
- Fransa'da koronavirüs bilançosu: 1331 ölü
- İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
- Steven Dick koronadan hayatını kaybetti
- İtalya’ya sokaklarından çarpıcı an! Rusya...
- İspanya'da korkunç tablo: 1 günde 738 kişi öldü
- NATO'ya flaş Corona virüs çağrısı: Bize yardım edin!
- Putin'den flaş korona kararı! Erteleneceğini açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?