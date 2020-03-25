İngiltere'de koronavirüs antikor testleri satışa sunulacak

İngiltere'de kişilerin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testlerinin yakında internetten satışa sunulacağı bildirildi.

Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.

Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim." dedi.

Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Kovid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.

ANTİKOR TESTLERİ SATIŞA SUNULACAK

Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon antikor testi aldıklarını bunların "günler içinde" internet üzerinden satışa sunulacağını ifade etti.

Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

İngiltere, bu testlerle virüsü kapıp da hastalanmadan atlatanların bunu öğrenmesiyle herhangi bir endişe duymadan işe gitmelerini sağlamaya çalışıyor.

Bu arada, parlamentoda Başbakana Sorular oturumu, parlamenterler arasında yeterli mesafe bırakılması için 30'ar dakikalık 2 ayrı bölüm olarak yapıldı. İlk bölüme katılanlar, salonu boşalttıktan sonra diğer parlamenterler içeri girdi.