Son dakika: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya dökmüştü! ‘Neden yaptınız?’ sorusuna böyle cevap verdi

Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken muhabirin ‘neden yaptınız’ sorusuna ‘şaka yapıyorduk, pişmanım’ diye cevap verdi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı.

"PİŞMANIM"

Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K. , "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.



Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.