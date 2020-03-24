Bağcılar'da yaşlı vatandaşa zorla maske takmıştı! Gözaltına alındı
İstanbul'da Bağcılar'da çekilen görüntülerde yaşlı adamı zorla durduran şahıslar koronavirüs bahanesiyle maske takıp başına kolonya döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar daha sonra görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerle ilgili yaşlı adamın oğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Devletimize güvenimiz sonsuz" dedi. Görüntüler üzerine harekete geçen ilgili kurumlar tarafından yaşlı adamı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.
Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.
İŞTE BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN O GÖRÜNTÜLER
"BABAM ENGELLİ, ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI VAR"
Videonun yayılması üzerine yaşlı adamın oğlu olduğu belirten Öztürk E. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Öztürk E., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntülerden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim. Videoyu çeken şahısa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babaannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.
"KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR"
Öztürk E., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehditte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı. Öztürk E. hukuki destek istediğini de kaydetti.
Emniyet Siber Daire Başkanlığı videoyu çeken ve yayan şahısların kimliklerini tespit etti. Şahıslarla ilgili hukuki işlem başlatılacağı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.
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