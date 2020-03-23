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İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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ÖNCE KOLONYA İSTER MİSİN DEDİ SONRA DA...

Okmeydanı’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın koronavirüs salgınını bahane ederek “Kolonya ister misin?” diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekmiş ve evine doğru yola koyulmuştu.

Yaşlı adam yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs, koronavirüs salgınını bahane ederek yaşlı adama kolonya uzatmıştı. Bir süre daha adamı takip eden zanlı, ardından darp ettiği yaşlı adamın cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karışmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Reşit Y. (53), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. "Dolandırıcılık" ve "kötü muamele" gibi suçlardan emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin maske taktığı zanlı, 'nda çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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