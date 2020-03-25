İstanbul'da yaşlı adama maske takıp alay eden kişinin cezası belli oldu
Son dakika haberi...İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak tepkiye neden olan kişi adliyeye sevk edildi. Yaşlı adama maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.
İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı..Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.
CEZASI BELLİ OLDU
Bağcılar'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.
SAVCILIK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI
Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade veren şüpheli Osman K. kendisinden şikayetçi olan İhsan Öztürk'ü 2 yıldır tanıdığını ifade etti.
Osman K. ifadesinde "İhsan Öztürk'le samimiyetimiz vardır. Kendisi mahalleden, çevreden bozuk para şeklinde yardım isteyen bir şahıstır. Kendisini gariban bir şahıs olarak tanıdım. Bu nedenle kendisine sahip çıkmaya çalışmaktayım. Ben kendisine zaman zaman da harçlık vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ben ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim" diye konuştuğu bildirildi.
"ŞAKA MAHİYETİNDE SÖYLEDİM''
Olay anını da anlatan Osman K. ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Söz konusu olan cep telefonu ile çekilen görüntülere ilişkin olay bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte ülkemizde corona virüs tehlikesi yoktu. Öztürk, benim yanıma gelerek 'Ben corona oldum 20 TL versene' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, ben de şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak kolonyayı da dök, git hemen evine' şeklinde sözler söyledim. Bu esnada şakayı kameraya çekmek istedim. Benim farklı bir kastım yoktur. Çekilen görüntüleri sosyal medya hesabımdan yayınladım. Ben herhangi bir internet fenomeni olan bir şahıs değilim. Videoyu yayınladığımda İhsan Öztürk'ün oğlu benden videoyu silmemi istedi, ben de sildim. Hesabı da kapattım. İhsan Öztürk'ü herhangi bir şekilde tehdit de etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu şekilde savunma yapmak durumunda kaldığım için de üzgünüm."
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