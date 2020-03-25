25 Mart 2020, Çarşamba
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Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş, gözyaşları içinde yardım istedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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’da yaşayan , sertifika almak için mart ayının başında ’a giden ve koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası ’ın ’ye getirilmesi için yardım istedi. Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş çektiği görüntülerde Türkiye'ye güvendiğini belirterek “Yapacaklar bizi alacaklar biliyorum. Başımıza kötü bir şey gelecekse ülkemiz topraklarında olsun. Burada olmasın.” dedi ve gözyaşları içinde yardım istedi.

, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için 'a gitti. Virüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimlere ara verilirken, eğitim gören kursiyerler ülkelerine dönmek için harekete geçti.

Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş, gözyaşları içinde yardım istedi HİNDİSTAN’DA MAHSUR KALAN SEDA YAVAŞ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

MAHSUR KALDI

Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine 'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan'da mahsur kaldı.

MAĞDUR OLDU

Yavaş'ın kardeşi , ablasının Hindistan'da çok zor günler yaşadığını belirterek, "Ablam yurda dönmek için gittiği havalimanının olduğu kente iki gün kaldırımda kaldı. Mumbai'de son bir uçak bularak Chennai'ye geçti. Chennai'ye gittiği otel polisler tarafından barikat kurulup mağdur oldu.

YARDIM İSTEDİ

Bir Türk kadın, Hindistan'da olan eşinden rica ediyor. Ablamı oradan alıyor, evine götürüyor. Şu an onun evinde kalıyor. Orada başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu dönem virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

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