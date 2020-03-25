Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş, gözyaşları içinde yardım istedi

Muğla’da yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için mart ayının başında Hindistan’a giden ve koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Seda Yavaş’ın Türkiye’ye getirilmesi için yardım istedi. Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş çektiği görüntülerde Türkiye'ye güvendiğini belirterek “Yapacaklar bizi alacaklar biliyorum. Başımıza kötü bir şey gelecekse ülkemiz topraklarında olsun. Burada olmasın.” dedi ve gözyaşları içinde yardım istedi.

Seda Yavaş, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti. Virüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimlere ara verilirken, eğitim gören kursiyerler ülkelerine dönmek için harekete geçti.

MAHSUR KALDI

Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan'da mahsur kaldı.

MAĞDUR OLDU

Yavaş'ın kardeşi Selma Yavaş, ablasının Hindistan'da çok zor günler yaşadığını belirterek, "Ablam yurda dönmek için gittiği havalimanının olduğu kente iki gün kaldırımda kaldı. Mumbai'de son bir uçak bularak Chennai'ye geçti. Chennai'ye gittiği otel polisler tarafından barikat kurulup mağdur oldu.

YARDIM İSTEDİ

Bir Türk kadın, Hindistan'da olan eşinden rica ediyor. Ablamı oradan alıyor, evine götürüyor. Şu an onun evinde kalıyor. Orada başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu dönem virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.