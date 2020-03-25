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25.03.2020

Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş, gözyaşları içinde yardım istedi

Muğla’da yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için mart ayının başında Hindistan’a giden ve koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Seda Yavaş’ın Türkiye’ye getirilmesi için yardım istedi. Hindistan’da mahsur kalan Seda Yavaş çektiği görüntülerde Türkiye'ye güvendiğini belirterek “Yapacaklar bizi alacaklar biliyorum. Başımıza kötü bir şey gelecekse ülkemiz topraklarında olsun. Burada olmasın.” dedi ve gözyaşları içinde yardım istedi.

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