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Koronavirüs uçuş trafiğini altüst etti! Yaşanan karantina radara yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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DÜNYADA HER ŞEY ALTÜST OLDU! İŞTE O GÖRÜNTÜ

’den dünyaya yayılan ve 17 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs uçuş trafiğini de altüstü etti. Uçuş iptalleri peş peşe yapılırken yaşanan karantina radarlara da yansıdı.

Dünya genelinde havayolları koronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor. Havayollarının sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Birçok ülke arasında da uçuşlar durdu.

HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR

Zorunlu haller dışında da uçak yolculuğuna talep virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Hastalığın yayılması, zayıf yolcu talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını da vurdu.

RADARLARA YANSIDI

Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki hava sahasındaki görüntü özellikle dikkat çekti.Radar kayıtlarına göre Avrupa uçak hareketliliğindeki büyük düşüş olduğu gözlendi.

TÜRKİYE'DE DE AZALMA VAR

hava sahasında da uçuş trafiğindeki azalma olduğu görüldü. Koronavirüsü öncesi kayıtlarda ise uçuş trafiğindeki yoğunluk radara yansımıştı.

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