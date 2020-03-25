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Son dakika: Skandal görüntüler sonrası yakalandı! Sosyal medyada çok tepki çekmişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI YAKALANDI!

Son dakika haberine göre 'da market raflarındaki sütleri içen ve bu anları paylaşan çocuk yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuğun mahkemede,"Komiklik olsun diye yaptım" dediği ortaya çıktı. Skandal görüntülere tepki yağdı.

Bir kişinin market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntülerin yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerde yer alan şüphelinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu belirledi.

Skandal görüntüler sonrası yakalandı! Sosyal medyada çok tepki çekmişti | Video SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI YAKALANDI! SOSYAL MEDYADA ÇOK TEPKİ ÇEKMİŞTİ | VİDEO

GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, M.M.T. insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyadan skandal görüntülere tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından biri "Adıyaman'daki tüm büyükbaş ahırlarını temizleme cezası verse iyi olmaz mı?" diye yazdı.

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