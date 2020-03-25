Koronavirüs nedeniyle tüm marketler 21.00'de kapanıyor! Sadece onlar 24 saat açık olacak
Koronavirüs salgını nedeniyle marketlerin çalışma saatleri kısıtlandı ancak yapılan girişimler sonucuna akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin ise 24 saat açık olması kararlaştırıldı. İstasyon marketlerinin uyması gereken kurallar da hatırlatıldı.
Akaryakıt istasyonları içinde bulunan marketlerin saat 21.00'den sonra kapanması zorunluluğu, tedbirlere uyulması şartı ile kapsam dahilinden çıkarıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı girişimler sonucu istasyon marketlerinin çalışma saatleriyle ilgili genelge dışında tutulduğunu hatırlatarak uyulması gereken kurallara dikkat çekti.
EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş'ın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Ali Çelik'le yaptığı görüşmede istasyon marketleriyle ilgili taleplerini bildirdiği ve bunun neticesinde akaryakıt istasyonları içinde bulunan marketlerin saat 21.00'den sonra kapanması zorunluluğunun, tedbirlere uyulması şartı ile kapsam dahilinden çıkartıldığı ifade edildi.
İÇERİDEN MÜŞTERİ ÇIKMADAN BAŞKA MÜŞTERİ İÇERİYE ALINMAYACAK
İstasyon marketlerinin uyması gereken kurallar da şu şekilde hatırlatıldı:
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak.
Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dağa kaçırılmadan önce HDP binasında görüntülendi
- Başkan Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi yüzde sıfır oldu
- Meteoroloji o illeri uyardı!
- Korona korkusu! Sokaklara terk ediyorlar
- Heyecanlandıran keşif!
- 1.9 milyon kişiyi rahatlatacak erteleme
- İstanbul'da feci kaza! Faciadan dönüldü
- 25 Mart EBA TV ders programları
- Sosyal medyada büyük tehlike! WhatsApp mesajlarına dikkat!
- Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste