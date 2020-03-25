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#EvdeKalTürkiye! İstanbul'da 24 aile hekimi ve hemşirede corona virüs testi pozitif

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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24 SAĞLIK ÇALIŞANINA KORONA BULAŞTI

Sağlık çalışanları, Kovid-19 pandemisine karşı canla başla mücadele ederken, Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyledi.

'da 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyleyen Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK
"Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok.Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurt dışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler.Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük" dedi.

ACİL DURUM HARİCİ EVDEN ÇIKMAYIN
Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini dile getiren Dr. Demir şöyle devam etti:

"Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza 'Acil durumlar dışında gelmeyin' diyoruz."

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 24 Mart Salı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONAVİRÜS VAKALARIYLA İLGİLİ SON RAKAMI AÇIKLADI | 24 MART SALI

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