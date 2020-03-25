Bakan Soylu açıkladı! 239 bin vatandaşın ihtiyacı giderildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da alınan koronavirüs tedbirleri konusunda önemli açıklamalar geldi. Bakan Soylu Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldıklarını söyledi.
Bakan Süleyman Soylu, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:
239 BİN VATANDAŞA ULAŞILDI
Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti. Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı.
"HERKES KENDİ OLAĞANÜSTÜ SÜRECİNİ İLAN ETSİN"
Bakan Soylu olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündemdedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dünyada her şey altüst oldu! İşte o görüntü
- İki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- 24 sağlık çalışanına korona bulaştı
- Korona korkusu! Sokaklara terk ediyorlar
- İşte büyük Türkiye'nin kanıtı!
- Skandal görüntüler sonrası yakalandı!
- Bakın su başında neyi bekliyorlar!
- 2020 Tokyo'nun zararı dudak uçuklattı: 6 milyar Dolar...
- Bilim insanlarından korkutan uyarı! Gelecekte yeni virüsler çıkabilir
- 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı