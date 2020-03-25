25 Mart 2020, Çarşamba
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Bakan Soylu açıkladı! 239 bin vatandaşın ihtiyacı giderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN AÇIKLADI! 239 BİN VATANDAŞA ULAŞILDI

, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren 'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı." dedi.

'da alınan koronavirüs tedbirleri konusunda önemli açıklamalar geldi. Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldıklarını söyledi.

Bakan Süleyman Soylu, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

239 BİN VATANDAŞA ULAŞILDI

Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti. Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren 'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı.

"HERKES KENDİ OLAĞANÜSTÜ SÜRECİNİ İLAN ETSİN"

Bakan Soylu olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündemdedir.

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