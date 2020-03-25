Bakan Soylu açıkladı! 239 bin vatandaşın ihtiyacı giderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da alınan koronavirüs tedbirleri konusunda önemli açıklamalar geldi. Bakan Soylu Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldıklarını söyledi.

Bakan Süleyman Soylu, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

239 BİN VATANDAŞA ULAŞILDI

Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti. Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı.

"HERKES KENDİ OLAĞANÜSTÜ SÜRECİNİ İLAN ETSİN"

Bakan Soylu olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündemdedir.