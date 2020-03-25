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Manisa’da polis ekipleri, 85 yaşındaki kadını maaş çekmeye götürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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’da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda evinden çıkamayan 85 yaşındaki 'i, isteği üzerine bankaya götürüp, emekli maaşını çekmesine yardım etti.

Turgutlu'da yaşayan , bankadan emekli maaşını çekmek için torunu (37) aracılığıyla ilçede, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Turgutlu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.

POLİS EVİNDEN ALDI

Yetkililerin yönlendirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, ekip otosuyla Kadriye İşler'i evinden alarak bankaya getirdi. Bankadan emekli maaşını alan Kadriye İşler, talebini karşılayan Kaymakamlık yetkilileri ve polis ekiplerine teşekkür etti. Polis, bankada ihtiyacını karşılayan Kadriye İşler'i tekrar evine götürdü.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Kadriye İşler'in torunu Ayhan Göğtaş, "Vahim bir durum var şu anda. Devletimizden Allah razı olsun, bizim yanımızda. Anneannemin maaşını çekmeye geldik. Normalde kendisi geliyordu. Sokağa çıkma yasak olduğu için Turgutlu Kaymakamlığı'na başvurduk. Onlar sağ olsun, yardımcı oldular, polis arkadaşlarımıza yetki verdiler. Bizi gelip evimizden aldılar. İşlemimizi yaptık" dedi. Polis ekipleri vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

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