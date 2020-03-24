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İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin 'korona' testi negatif çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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HAKİMİN TEST SONUCU AÇIKLANDI!

’nda görevli olan ve hakkında koronavirüse yakalandığına ilişkin haberler çıkan hakimin korona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

'nda bulunan 17. 'nin hakiminde korona virüs tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberler geçtiğimiz gün internet sitelerinde yer almıştı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklama ile haberleri yalanlamış ve adliyede korona virüse karşı her türlü tedbirin alındığını kaydetmişti.

NEGATİF ÇIKTI

Savcılık kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre, korona virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve korona virüs testi yapılan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin test sonucu negatif çıktı.

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