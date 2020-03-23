23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Adalet Sarayı'na girenlerin ateşi ölçülmeye başlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
YENİ TEDBİRLER BAŞLADI! İÇERİ GİRENLER...

'ndaki koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyeye giren vatandaşlardan, polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Güvenlik görevlileri 65 yaş ve üstü olabilecek kişilerin de kimliklerini kontrol ediyor.

Çağlayan'daki 'nda koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem alındı. Koronavirüs nedeniyle acil olmayan dosyaların 14 Nisan'a kadar ertelendiği adliyede, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sadece tek kapıdan girişe izin veriliyor.

"ATEŞİ YÜKSEK OLANLAR…"

Adliyenin C kapısında görevlendirilen bir güvenlik görevlisi içeri giren tüm vatandaşların ve adliyeye gözaltı getiren polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede çıkanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar.

65 YAŞ VE ÜSTÜ OLANLAR…

Ayrıca yaşlı görünen kişilerin de kimlik kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü olanlar uyarılarak içeri alınmıyor. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA