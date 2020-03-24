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Çorum'da korona yasağına uymayan 6 kişiye para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara evden çıkma yasağı getirilmişti. 'da bu karara uymayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağı ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiği anlatıldı.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Tespit ve yardım çalışmaları için İl Emniyet Müdürlüğünce 28 ekip ve 56 personelin görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "155 Polis İmdat hattından 189, devriye görevi ifa eden ekiplerce de 5 olmak üzere 194 vatandaşımızın talepleri karşılanmıştır. Evinden dışarıda olan 480 vatandaşımız bilgilendirilip, ikaz edilerek evine yönlendirilmiş veya evine bırakılmış, ihlali sürdüren 6 vatandaşımıza adli ve idari işlem yapılmış olup, konu ehemmiyetine binaen titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

392 LİRA PAZA CEZASI

Yasağı ihlal eden kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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