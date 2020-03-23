23 Mart 2020, Pazartesi
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Çağlayan Adliyesi'nde "Hakimin korona testi pozitif çıktı" haberleri yalanlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAŞSAVCILIK KORONA ALARMI HABERLERİNİ YALANLADI!

 17. görevli hakimin ilk testinin pozitif çıktığı ve mahkeme hakimleri ile personelin karantinaya alındığı haberleri çıktı. Bu haberin ardından Başsavcılık açıklama yapt ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'den dünyaya yayılan ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı 'de sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Test sayıları her geçen gün artarken salgının önünü kesmek için adımlar atılıyor.

Ancak yalan haberler de bu süreçte ortaya çıkıyor. 17. görevli hakimin ilk testinin pozitif çıktığı ve mahkeme hakimleri ile personelin karantinaya alındığı haberleri çıktı. Bu haberin ardında Başsavcılık açıklama yapt ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TEK KAPIDAN GİRİŞ İZNİ

Öte yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem alındı. Koronavirüs nedeniyle acil olmayan dosyaların 14 Nisan'a kadar ertelendiği adliyede, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sadece tek kapıdan girişe izin veriliyor.

"ATEŞİ YÜKSEK OLANLAR…"

Adliyenin C kapısında görevlendirilen bir güvenlik görevlisi içeri giren tüm vatandaşların ve adliyeye gözaltı getiren polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede çıkanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar.

65 YAŞ VE ÜSTÜ OLANLAR…

Ayrıca yaşlı görünen kişilerin de kimlik kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü olanlar uyarılarak içeri alınmıyor. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.

ADLİYEDE KARANTİNA YOK

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda korovirüse rastlandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını başsavcılık açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "Panik oluşturmaya yönelik dezerformasyon amaçlı haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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