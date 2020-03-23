Çağlayan Adliyesi'nde "Hakimin korona testi pozitif çıktı" haberleri yalanlandı
İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli hakimin ilk testinin pozitif çıktığı ve mahkeme hakimleri ile personelin karantinaya alındığı haberleri çıktı. Bu haberin ardından Başsavcılık açıklama yapt ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Çin'den dünyaya yayılan ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı Türkiye'de sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Test sayıları her geçen gün artarken salgının önünü kesmek için adımlar atılıyor.
Ancak yalan haberler de bu süreçte ortaya çıkıyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli hakimin ilk testinin pozitif çıktığı ve mahkeme hakimleri ile personelin karantinaya alındığı haberleri çıktı. Bu haberin ardında Başsavcılık açıklama yapt ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
TEK KAPIDAN GİRİŞ İZNİ
Öte yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem alındı. Koronavirüs nedeniyle acil olmayan dosyaların 14 Nisan'a kadar ertelendiği adliyede, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sadece tek kapıdan girişe izin veriliyor.
"ATEŞİ YÜKSEK OLANLAR…"
Adliyenin C kapısında görevlendirilen bir güvenlik görevlisi içeri giren tüm vatandaşların ve adliyeye gözaltı getiren polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede çıkanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar.
65 YAŞ VE ÜSTÜ OLANLAR…
Ayrıca yaşlı görünen kişilerin de kimlik kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü olanlar uyarılarak içeri alınmıyor. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.
ADLİYEDE KARANTİNA YOK
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda korovirüse rastlandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını başsavcılık açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "Panik oluşturmaya yönelik dezerformasyon amaçlı haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dehşet! Genç kadının acı sonu!
- Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar
- Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler!
- Polisi şaşkına çeviren cevap!
- Karantinadan kaçtı, böyle yakalandı!
- İnanılır gibi değil! #Evdekalmadılar
- Boğaz'da dikkat çeken görüntü
- Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...
- Türkiye bu olayı konuşmuştu! Ve karar çıktı
- 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?