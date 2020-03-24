24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul sokaklarında bu anons yankılandı: "Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
İSTANBUL SOKAKLARINDA BU ANONS YANKILANDI

Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları corona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkan vatandaşları İstanbul genelinde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.

Eminönü, Sultanahmet meydanı, sahiller, çarşı ve mahallelerde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda ''Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarı yapılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA