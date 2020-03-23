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Kapan-1 operasyonunda komando timine el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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OPERASYONDAKİ TİME EL BOMBASI ATACAKTI!

Terör örgütü 'ya karşı başlatılan 'Kapan-1' adlı operasyon ’de başarılı şekilde devam ederken bir son dakika bilgisi geldi. Operasyon sürerken güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan 'Kapan-1' operasyonu devam ediyor.

21 KOMANDA TİMİ…

'Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu'nda kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 21 komando timinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

EL BOMBASI ATACAKTI

Operasyonda güvenlik güçlerini görünce üzerlerine el bombası atmaya çalışan 'lı terörist 'Renas' kod adlı , etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Son dakika: Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı! SON DAKİKA: BİNGÖL’DE 'KAPAN-9 KARER' OPERASYONU BAŞLATILDI!
Son dakika: Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı SON DAKİKA: BAKANLIK AÇIKLADI! KAPAN-8 OPERASYONU BAŞLADI
Son dakika: Siirt'te Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: SİİRT'TE "KAPAN-7 GARİSA OPERASYONU" BAŞLATILDI

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