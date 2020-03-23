Kapan-1 operasyonunda komando timine el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan 'Kapan-1' adlı operasyon Mardin’de başarılı şekilde devam ederken bir son dakika bilgisi geldi. Operasyon sürerken güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist Kutbettin Saltan etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan 'Kapan-1' operasyonu devam ediyor.
21 KOMANDA TİMİ…
'Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu'nda kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 21 komando timinin katılımıyla operasyon başlatıldı.
EL BOMBASI ATACAKTI
Operasyonda güvenlik güçlerini görünce üzerlerine el bombası atmaya çalışan PKK'lı terörist 'Renas' kod adlı Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
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