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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
Son dakika haberi... Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:46
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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
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- 12
Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
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- 12
Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
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- 12
Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...