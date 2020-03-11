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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...

Son dakika haberi... Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:46
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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
Son dakika: Siirt'te Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı! İşte fotoğraflar...

Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
Son dakika: Siirt'te Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı! İşte fotoğraflar...

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
Son dakika: Siirt'te Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı! İşte fotoğraflar...

Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
Son dakika: Siirt'te Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı! İşte fotoğraflar...
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Son dakika: Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı! İşte fotoğraflar...
Son dakika: Siirt'te Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı! İşte fotoğraflar...