Türkiye’de koronavirüsten ilk ölen vatandaşımız nasıl defnedilecek? İste cevabı…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye’de koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Koca hastanın 89 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Tüm gözler şimdi hayatını kaybeden vatandaşımızın nasıl defnedileceğine çevrildi. İşte merak edilen sorunun cevabı…
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi için özel bir defin işlemi bulunmuyor. Bu kişiler için standart defin işlemi uygulanıyor. Ancak Kovid-19 tanısı almış hastaya ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında kalın eldiven, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük / yüz koruyucu ve önlük kullanması gerekiyor.
LABARATUVAR SAYISI 16'YA ÇIKARILACAK
Milliyet'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında test yapılacak laboratuvarların sayısının 16'ya çıkarılması için çalışmalarına hız verirken, halen aktif 5 laboratuvar ile bu laboratuvarlara hangi illerin numune göndereceğine ilişkin listeyi yayınladı. Buna göre, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa'daki numuneler Adana'ya gönderilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Rize, Tunceli ve Van numuneleri Erzurum'da incelenecek. Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'dan gelen numuneler Ankara'da incelenecek. İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı ise sadece İstanbul numunelerini inceleyecek. Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'un numunelerine Samsun bakacak.
ACİL DEĞİLSE GELMEYİN
Corona virüse karşı en riskli gruplar arasında yer alan diş hekimleriyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği'nden (TDB) uyarı geldi. Birlikten yapılan açıklamada, sağlıklı kişilerin enfeksiyon kapabileceği, hastalıklı olanların virüs bulaştırabileceği belirtilerek, "Mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz. Randevunuza verilen saate yakın ve refakatçisiz gitmeniz, bekleme salonlarında aşırı yığılmaları önleyecektir. Bu koşullar altında, dişhekiminiz gerekli gördüğü hallerde tedbir amaçlı olarak randevu gün ve saatinde değişiklik yapabilir, bu tamamen sizleri olası risklerden korumak amaçlıdır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen dişhekiminizin önerilerine uyunuz" ifadeleri yer aldı.
YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN
Corona virüse karşı en riskli gruplar arasında yer alan diş hekimleriyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği'nden (TDB) uyarı geldi. Birlikten yapılan açıklamada, sağlıklı kişilerin enfeksiyon kapabileceği, hastalıklı olanların virüs bulaştırabileceği belirtilerek, "Mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz. Randevunuza verilen saate yakın ve refakatçisiz gitmeniz, bekleme salonlarında aşırı yığılmaları önleyecektir. Bu koşullar altında, dişhekiminiz gerekli gördüğü hallerde tedbir amaçlı olarak randevu gün ve saatinde değişiklik yapabilir, bu tamamen sizleri olası risklerden korumak amaçlıdır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen dişhekiminizin önerilerine uyunuz" ifadeleri yer aldı.
VİRÜS EN FAZLA PLASTİKTE KALIYOR
ABD'de Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, virüs havada birkaç saat, bazı yüzeylerde ise iki ila üç güne kadar kalabiliyor. Virüsün örneklerini bir havaya püskürten bilim insanları şu sonuca vardı:
- Virüs havada üç saate kadar kalabiliyor.
- Bakır bir yüzeyde dört saat durabiliyor.
- Karton üzerinde 24 saate kadar kalıyor.
- Plastik ve paslanmaz çelikte iki ila üç güne kadar kalabiliyor.
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