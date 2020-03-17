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İran koronavirüs teşhis kiti üretmeye başlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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İRAN KORONAVİRÜS TEŞHİS KİTİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAK

Tüm dünya koronavirüsle mücadele için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Settari, koronavirüs teşhis kitlerinin üretilmesi için 6 şirket ile anlaşma imzalandığını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin ülkede üretileceğini ifade etti.

Settari, 3 şirketin ürettiği teşhis kitlerinin ilk onaydan geçtiğini ve gelecek haftaya kadar diğer şirketlerin de seri üretime geçeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari, birçok şirketin kurulma sürecinde olduğunu bu nedenle karmaşık yapıya sahip koronavirüsle savaşa girmek için tam bir hazırlıklarının olmadığını ancak hızlı geliştiklerini ve salgına karşı yerli ilaç üretmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

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